LA CIGALE, le dimanche 10 juillet à 16:00

Avec : **ERICK MANANA** Auteur – Compositeur – Interprète Malagache. . Prix Découverte RFI (1994) . Grand Prix International du Disque – Académie Charles Cros (Paris-1997), pour son Album-Solo Live «_**_Vakoka_**_» **JENNY FUHR** Jenny Fuhr, docteure en ethno-musicologie, récipiendaire à deux reprises du premier prix national “Jugend Musiziert” (Allemagne, 2001). – * Un concert annoncée sur l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** – Le Ba Gasy d’Erick Manana et le violon de Jenny Fuhr LA CIGALE 120 Boulevard de Rochechouart, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T16:00:00 2022-07-10T18:30:00

Lieu LA CIGALE Adresse 120 Boulevard de Rochechouart, 75018 Paris Ville Paris

LA CIGALE Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

