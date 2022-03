Erick Manana & Guests Rocher de Palmer, 30 juin 2022, Cenon.

Erick Manana & Guests

Rocher de Palmer, le jeudi 30 juin à 20:30

Le guitariste et chanteur Erick Manana est un fervent ambassadeur des traditions musicales de son île natale. Il veille à défendre, préserver et partager ce patrimoine musical constitutif de la vie quotidienne, qu’il rythme depuis la naissance jusqu’à la mort. Ces racines malgaches ancrées en profondeur ont construit l’éducation artistique du compositeur, également marqué par une saine curiosité et un esprit d’ouverture le rendant perméable aux influences contemporaines. Ses tournées en Europe, aux USA, au Canada ont enrichi ses collaborations artistiques, qu’il reçoit comme un échange, comme un dialogue fructueux entre cultures traditionnelles et horizons musicaux multiples. Erick Manana cisèle des sons qui trouvent leur origine quelque part entre l’Afrique et l’océan Indien et qu’il patine des rythmes et influences croisés tout au long de ses tournées.

Tarif unique : 25€

Erick Manana vient fêter ses 45 ans de scène à Bordeaux. La ville, qui a accueilli l’artiste de Madagascar en 1978, est aussi à l’origine de ses premières compositions.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T20:30:00 2022-06-30T22:30:00