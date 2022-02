Erick MANANA à Bordeaux (33) LE ROCHER DE PALMER Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Erick MANANA à Bordeaux (33) LE ROCHER DE PALMER, 30 juin 2022, Cenon. Erick MANANA à Bordeaux (33)

LE ROCHER DE PALMER, le jeudi 30 juin à 20:30

” M O Z I K A T S Y F E R A N A !!! ” ( Spécial 45ÈME Erick Manana ) LES BILLETS SERONT DISPONIBLES BIENTÔT! **ERICK MANANA & Co:** . Erick Manana (Lead-vocal / Guitare / Kabôsy) . Jenny Fuhr (Vocal / Violon / Flûte / Valiha) . Miriam Lormes (Alto) . Katharina Hauffmann (Violoncelle) . Katharina Strein (Contrebasse) . Passy Rakotomalala (Valiha / Korintsana / Choeurs) . Hery Andrianasolo (Accordeon / Clavier / Choeurs) . Modeste Ratsimandresy (Sax / Choeurs) . Lanto Rakotoarisoa (Clarinette / Choeurs) . Dina Rakotomanga (Guitare basse / Choeurs) . Radoniaina Rakotorahalahy (Percu / Choeurs) – * Un concert annoncé sur l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

LES BILLETS SERONT DISPONIBLES BIENTÔT!

” MOZIKA TSY FERANA !!! ” – Spécial 45 ans de carrière d’Erick Manana LE ROCHER DE PALMER 1 RUE ARISTIDE BRIAND 33152 CENON Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T20:30:00 2022-06-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu LE ROCHER DE PALMER Adresse 1 RUE ARISTIDE BRIAND 33152 CENON Ville Cenon lieuville LE ROCHER DE PALMER Cenon Departement Gironde

LE ROCHER DE PALMER Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Erick MANANA à Bordeaux (33) LE ROCHER DE PALMER 2022-06-30 was last modified: by Erick MANANA à Bordeaux (33) LE ROCHER DE PALMER LE ROCHER DE PALMER 30 juin 2022 Cenon Le Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde