Erick Baert "The voice's performer", un imitateur différent. On dit de lui qu'il est "les Enfoirés à lui tout seul". Dans le milieu de l'imitation se pose toujours le dilemme entre la caricature amusante ou la performance vocale époustouflante ! A travers ce spectacle, Erick a choisi son camp en vous promettant de vivre 100 concerts à lui tout seul… Un feu d'artifice vocal qui explose à la vitesse du son. Le public et la presse le décrivent comme un extraterrestre, un O.V.N.I de l'imitation ! Entendez par là un Organe Vocal Non Identifiable. Une véritable performance dans laquelle Erick associe les voix et la gestuelle avec perfection et avec énormément d'humour ! Venez revivre le temps d'un soir les concerts de Johnny Hallyday, Coldplay, Ce?line Dion, Dire Straits, ZZ Top, The Cure ou encore Depeche Mode… Spectacle tout public mélangeant chansons, humour et performances vocales !

