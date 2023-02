Erick Baert Fait son Sebastopol en Live THEATRE SEBASTOPOL, 26 janvier 2024, LILLE.

Erick Baert Fait son Sebastopol en Live THEATRE SEBASTOPOL. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:00 (2024-01-26 au ). Tarif : 20.0 à 50.0 euros.

Il Teatro (2-146191) presente ce concert ERICK BAERT – THE VOICE’S PERFORMER – « UN IMITATEUR DIFFERENT » La mise en scène est précise avec un écran qui fait revivre l’univers des artistes imités. Erick nous propose une palette d’imitations, un feu d’artifice vocal qui explose à la vitesse du son. La trame du spectacle est une succession de medleys de perfomances vocales et de sketchs humoristiques. Le tout joué en live avec 4 musiciens. Un concert d’humour ! L’imitation ne se limite pas qu’à la performance vocale et Erick le sait pertinemment en accentuant la caricature jusque dans la posture et la gestuelle corporelle de ses imitations. Ainsi, Mick Jagger, Christophe Maé, Céline Dion ou encore Julien Doré ne seront pas épargnés. Aux frontières de l’émerveillement ou des rires, Erick Baert semble avoir choisi le premier territoire où son talent de performer s’illustre le mieux avec sa belle énergie scènique. Spectacle tout publicRéservation PMR : 03 20 54 44 50

THEATRE SEBASTOPOL LILLE Place Sebastopol Nord

