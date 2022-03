Eric Vuillard – Ecrire la Guerre Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 8 mars 2022, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Eric Vuillard – Ecrire la Guerre Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

2022-03-08 – 2022-03-08 Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

L’écrivain Éric Vuillard livre un nouveau récit historique sur la fin de la guerre d’Indochine.

Une sortie honorable, quand la débâcle et le déshonneur s’invitent derrière les mots pour nourrir le cours tumultueux de l’Histoire. Comme dans ses précédents récits historiques, le lauréat du prix Goncourt 2017 s’intéresse à l’histoire répétitive de la violence, de l’exploitation et de l’alliance des puissants. Cette « sortie honorable », élément de langage mensonger pour habiller la décision de mieux poursuivre la guerre afin de l’arrêter, donne le titre et le ton du livre. Éric Vuillard s’insinue dans les méandres du passé et éclaire le petit pays qui eut raison de grandes puissances. À quel prix.

Rencontre animée par Albert Dichy

Rencontre animée par Albert Dichy

