Éric Séva Quintet « Frères de Songs »

Rocher de Palmer, le vendredi 8 avril à 19:30 EN SAVOIR PLUS

Concert gratuit. Réservation conseillée.

« Frères de Songs » est un projet d’Éric Séva avec comme invité spécial Michael Robinson, magnifique chanteur américain. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2022-04-08T19:30:00 2022-04-08T21:30:00

