Daniel Zimmermann : trombone

Eric Séva : saxophones

Discographie :
Daniel Zimmermann – Dichotomie's – Label bleu

Eric Séva – Triple roots – Résonances – 2020 – Laborie jazz
Palmarès Jazz Magazine – Jazz News 2021 :

Daniel Zimmermann Top 5 des trombones

Il rencontre le trombone très tôt par l‘étude à l’age de 8 ans suite à la découverte du jazz pour se poursuivre avec un professeur pour ensuite intégrer le CNSM de Paris. Après s’être produit régulièrement dans des groupes de musique salsa il développe ses propres projets donc certains avec des figures notoires comme Thomas de Pourquery pour aboutir à des projets à coloration rock. Son association avec entre autre Manu Dibango, Tony Allen, l’ONJ actuellement, Vincent Peirani, Eric Seva et pour la chanson française Claude Nougaro voir Bernard Lavilliers et plein d’autres, ses talents de compositeur pour la création contemporaine en font un artiste au spectre particulièrement large. Eric Séva

Il rencontre très tôt la famille des saxophones et voue une passion particulière pour le jazz qui s'est consolidée techniquement à l'école normale de musique de Paris d'où il sort concertiste saxophoniste avec un diplôme supérieur en musique de chambre. Il accompagne un nombre considérable de musiciens tels Didier Lockwood, venu à Souillac en 1995, David Krakauer, Sylvain Luc et collabore avec beaucoup d'artistes de la variété dans des registres très divers. Depuis 2005 il entame une carrière de leader avec des enregistrements tous multi récompensés sur de grands labels. Eric Séva et Daniel Zimmermann ont beaucoup travaillé ensemble leur collaboration en duo semble une évidence.

Eric Séva : saxophones Discographie :

Daniel Zimmermann – Dichotomie’s – Label bleu

Eric Séva – Triple roots – Résonances – 2020 – Laborie jazz Palmarès Jazz Magazine – Jazz News 2021 :

Daniel Zimmermann Top 5 des trombones souillac en jazz

Lacave

