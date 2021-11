Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Eric SERRA “RXRA” Group Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Eric SERRA “RXRA” Group Sunset & Sunside, 14 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 14 janvier 2022

de 19h30 à 20h45

Le vendredi 14 janvier 2022

de 21h30 à 23h30

Le samedi 15 janvier 2022

de 21h30 à 23h30

Le samedi 15 janvier 2022

de 19h30 à 20h45

payant

40 ANS DU SUNSET Il venait écouter chez nous Jaco Pastorius dans les années et jammer. Il est le compositeur du Grand Bleu et de nombreuses musiques de film et un bassiste hors pair. Retour à la case départ. Eric Serra ; Thierry Eliez ; Damine Schmitt ; Pierre Marcault ; Christophe Panzani Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2022/1/artiste/3628/7796/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2022-01-14T19:30:00+01:00_2022-01-14T20:45:00+01:00;2022-01-14T21:30:00+01:00_2022-01-14T23:30:00+01:00;2022-01-15T21:30:00+01:00_2022-01-15T23:30:00+01:00;2022-01-15T19:30:00+01:00_2022-01-15T20:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris