Eric Satie – Oeuvres marginales et “rudes saloperies “- Nini Dogskin Le Non-Lieu, 18 mars 2022, Marseille.

Eric Satie – Oeuvres marginales et “rudes saloperies “- Nini Dogskin

Le Non-Lieu, le vendredi 18 mars à 20:30

œuvres marginales et « rudes saloperies » Nini Dogskin et Ludovic Selmi au piano Et comme chaque année quand il est possible nous fêtons l’anniversaire de la composition de La Pieuvre composée un 17 mars (1914), une pièce d’Eric Satie qui fait partie de sports et divertissements. « …Voici une version très marxiste, tendance Harpo, de la face cachée de la planète Erik Satie, livrée par Nini Dogskin et Ludovic Amadeus Selmi. Chacun dans son rôle, la première dans celui de chanteuse lyrique du début du XXe siècle, passé par le cabaret et parfumée Dada ; le second endossant l’habit du maître d’Arcueil, au clavier comme il se doigt, non sans faire grincer son tabouret. Satie ressuscité sous la forme d’un duo piano-chant même en forme de poire. Un spectacle musical digne de la folle époque quand le surréalisme naissait, que le cinéma faisait Entracte et que Lucky Luke dînait chez Lucky Luke… » (Laurence Taillade) PAF : 9€ + adh Rens/ Res : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle MERCI DE RESERVER !

9€ + adhésion

♫♫♫

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T23:00:00