ERIC ROBERSON LIVE @BIZZ’ART PARIS BIZZ’ART. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 19:30 (2023-03-19 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

NASKA PROD, LIC. 3-1005694 présente ERIC ROBERSON /Soul US 1ère partieDJ JP Mano ERRO is back on the block ! Soul is alive ! Il s’est passé bien des choses depuis la dernière venue d’Eric Roberson en 2019, d’abord la pandémie mondiale qui nous a tous tellement isolés, avec parmi ses conséquences l’arrêt des concerts… Puis la naissance d’un superbe bébé discographique « Lessons » avec en feat Anthony Hamilton, Raheem DeVaughn & Kevin Rossrien que ça… Et enfin les retrouvailles avec son public, avec en point d’orgue un énorme concert sold out à New York il y a quelques mois… En 2023 Erro s’offre un retour en Europe qui passera par la France et son QG parisien le Bizz’Art ! C’est un bonheur de le savoir de retour, lui, l’incarnation même de la Soul US indépendante! Eric Roberson a créé son label Blue Erro Soul, écumé les salles du monde entier depuis plus de 20 ans, été nominé aux Grammys, vainqueur des Soul Train Awards (entre autres) et a collaboré avec tellement de ses pairs Jill Scott, Musiq Soulchild, Lalah Hathaway, Robert Glasper, Phonte, Tweet, Zo! Algebra Blessett, Carmen Rodgers… que la liste est bien trop longue pour les citer tous. Auteur, compositeur, interprète, Eric Roberson est aussi et peut être même plus que tout un incroyable performeur live, ses shows sont à son image : vibrants, authentiques, chaleureux, soul jusqu’au bout des ongles. Et cette anecdote qu’on ne se lassera jamais de raconter tant elle en dit long sur le bonhomme : Lors de son avant dernière venue au Bizz’Art, Eric Roberson et son groupe avaient dû faire face à l’annulation de leur vol venant de Londres, mais ne voulant pas annuler le show et décevoir ses fans, Eric a demandé au taxi qui les conduisait à l’aéroport s’il pouvait pousser un peu plus loin… jusque Paris !! Le taxi est arrivé devant le Bizz’Art à 20h30 Erro et son équipe traversent un Bizzar’t archi-comble et sans balances ni pause, se changent et montent sur scène (à l’heure en plus!) pour un show énorme, éblouissant, pour lequel on se demande encore où ils sont allés chercher toute cette énergie après 8h passés serrés dans un taxi… Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau aujourd’hui l’un des plus talentueux représentants de la scène Soul US indépendante ! Go Erro !! Quant à la première partie elle sera assurée par un expert ès soul : DJ JP Mano, habitué du Bizz’Art mais surtout référent incontournable à Paris de la Black Music US et qui connait particulièrement bien les attentes du public soul parisien, autant dire que ça va groover sévère Eric Roberson Eric Roberson

BIZZ’ART PARIS 167, QUAI DE VALMY Paris

