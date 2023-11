Éric Reinhardt au Divan, rencontre Littérature Librairie Le Divan Paris, 19 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 19 novembre 2023

de 11h30 à 13h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Éric Reinhardt à l’occasion de la parution de son nouveau roman « Sarah, Susanne et l’écrivain » aux Éditions Gallimard.

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir Sarah, Susanne et l’écrivain publié aux Éditions Gallimard.

Une réflexion sur l’art littéraire et sur le lien troublant entre lecteurs et écrivains

Une fois de plus, réalité et fiction s’entremêlent, défiant les repères : de Sarah à Susanne, de l’histoire vraie à sa transposition fictionnelle, deux personnages pour une seule et même figure féminine. Un roman au souffle puissant, une audace dans la narration, la beauté d’une écriture.

Éric Reinhardt est l’auteur de neuf romans dont certains ont été lauréats de prestigieux comme le prix Renaudot.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : https://tinyurl.com/Eric-Reinhardt +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Francesca Mantovani