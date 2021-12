Eric & Quentin Arles, 24 mars 2022, Arles.

Eric et Quentin est un duo humoristique formé par Éric Metzger et Quentin Margot. Le binôme s'est rencontré chez Canal Plus sur le SAV d'Omar et Fred ou ils travaillaient tous les deux en tant qu'auteurs. Par la suite, ils se sont notamment fait connaître grâce à leurs séquences mêlant actualité et humour dans Le Petit Journal de Yann Barthès. A la rentrée 2016, le duo atterrit sur TMC pour lancer l'émission Quotidien. En 2019 Eric x Quentin sont recrutés par France Inter afin de proposer une émission sur les musiques urbaines, ils présentent chaque samedi à 21h Le Grand Urbain. En 2020 le duo se lance sur scène avec son tout premier spectacle « On peut plus rien rire », qu'ils présenteront au Cargo le 24 mars 2022.

Eric et Quentin est un duo humoristique formé par Éric Metzger et Quentin Margot. Le binôme s’est rencontré chez Canal Plus sur le SAV d’Omar et Fred ou ils travaillaient tous les deux en tant qu’auteurs.

