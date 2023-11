Éric Poindron présente Gilles Lapouge Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Éric Poindron présente Gilles Lapouge Librairie Gallimard Paris, 8 novembre 2023, Paris. Le mercredi 08 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Éric Poindron à l’occasion de la parution de son livre « Robinson des improbables » aux Éditions Le Passeur. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir “Robinson des improbables” publié aux Éditions Le Passeur. Éric Poindron a réuni les textes d’un des plus fameux écrivains-voyageurs de notre temps. Dans ce recueil textes vagabond, Gilles Lapouge est à la fois historien, conteur, ami fidèle et flâneur de toutes les rives. Ce Robinson nous invite à rencontrer son ami Nicolas Bouvier, évoque les débuts d’»Apostrophes» ou ses échanges avec Jacques Lacan. Gilles Lapouge (1923-2020), homme de plume, de radio et de télévision, arpenta la planète, construisant dans le même temps une œuvre littéraire inclassable. Éric Poindron est éditeur, écrivain, critique. Il s’intéresse à la petite histoire de la littérature et à ses excentricités. Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

