Abbaye de Sainte Croix, le vendredi 30 juillet à 12:00

Le toucher délicat et clair d’Eric Le Sage dans les œuvres de ses compositeurs de prédilection. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Sonate pour piano n°10 en do majeur, K. 330 Franz Schubert (1797-1828) Danse allemande D 783 n°7 Robert Schumann (1810-1856) Carnaval opus 9 Eric Le Sage piano

35€ ou Déjeuner Gastronomique 35 / 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T12:00:00 2021-07-30T13:30:00

