ERIC LEROCH DANS L’EMILE ET UNE VIE CAFE DE LA GARE, 6 février 2023, PARIS.

ERIC LEROCH DANS L’EMILE ET UNE VIE CAFE DE LA GARE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-03-06 19:30. Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

CAFE DE LA GARE PARIS 41, rue du Temple 75004

A COMPAGNIE LE JOUR DE LA LUNE présente ce spectacle

Une histoire faite de mille vies ou une vie faite de mille histoires qui vous emmènera à travers les siècles, à la recherche d’un secret…

“Émile m’a raconté ses vies, et je vous conterai ses histoires.

J’ai rencontré Émile d’une façon assez improbable…

Qui est-il ?

Son histoire, sa vie, ses aventures sont la réponse…

Émile m’a raconté sa vie au travers de mille histoires.

Et je vous raconterai son histoire au travers de mille vies !”

En tissant une toile où chaque fil est relié par un évènement, une rencontre, une épreuve, une émotion, faisant de cette toile, un puzzle qui prend forme et donne un sens général à ce qui ne semble pas en avoir en particulier.

De Eric Leroch

Avec Eric Leroch

Presse :

L’humour nous surprend au de?tour de situations qui, a priori, ne pre?tent pas a? rire, et la poe?sie n’est jamais bien loin. Eric Le Roch, seul en sce?ne, nous enchante dans tous les sens du terme par ses talents d’auteur, de conteur et d’acteur. Il nous charme par son charisme et son verbe, et nous ensorcelle quelque peu par des portraits dans lesquels nous avons la surprise de nous reconnai?tre. Arts Culture E?vasion

Une ode optimiste a? la re?incarnation ! Un joli spectacle, nimbe? de bon mots, une belle ide?e et un come?dien fascinant. Sorties a? Paris

