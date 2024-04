Eric Jeunehomme Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne, vendredi 12 avril 2024.

On est enfant, on est adulte. La différence : un parcours. On prend de la pâte à modeler, on prend de la terre et l’on modèle. Est-on plus prescient (qui a la connaissance intuitive de l’avenir) dans un cas ou dans l’autre ? Dans les deux cas, je ne voulais pas me laisser agir. Je me suis toujours interrogé sur les qu’empruntaient les mouvements du monde, monde auquel je participais et dans lequel je ne voulais pas me faire totalement happer par ses turbulences sociales, intellectuelles ou culturelles. C’est pour cette raison que j’ai souhaité manipuler les mots et les images. Pour raconter des histoires, utilisant la métonymie, véhicule vers l’inconscient et les réalités bien humaines et bien concrètes du monde. Peindre sur du papier de soie-quelque part de soi, sur du papier aquarelle qui boit la couleur, source de vie. Sentir les odeurs de l’huile de lin, du baume de térébenthine de Venise…parfums mêlés. Caresses de papier qui vont sécher sur leur fil, se balançant légèrement sur l’air du temps : démarche sensuelle ? A la fois éthéré et ancré dans l’instant pour préparer l’histoire à venir.

Le séchage achevé, ces instants de couleurs vont devenir l’objet de découpes aux ciseaux, de déchirements le hasard doit prendre sa place dans le processus de création ; puis vient la construction de l’espace de la toile qui devra accueillir l’INSTANTANÉ ; la capture de l’instant où les formes viendront se figer pour UN INSTANT SEULEMENT dans le mouvement de la vie. La fragmentation est une nécessité ludique dans laquelle le spectateur reconstruira, ou pas, le voyage vers une vision stabilisée et peut-être plus figurative.

Tout est dit. C’est la vie qui s’exprime. Le mouvement de la vie sous toutes ses formes-tumultueuses, calmes et sereines. Ma peinture est un reflet du spectacle bien réel et abominable du monde, autant qu’elle l’est d’une vision de sa version positive. EUR.

Début : 2024-04-12

fin : 2024-05-18

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

