Maine-et-Loire Auteur-compositeur- interprète, Frasiak s’inspire de la vie pour se raconter en chansons, pleines de poésie, d’humour et de révolte. « La musique que j’aime et que j’écris, c’est celle de François Béranger, Brel, Higelin ou Brassens. C’est cette musique-là que j’aime, celle qui me touche au cœur, qui défend des causes et qui est écrite avec poésie. » Dans cette formule acoustique, il est superbement accompagné par son complice Jean-Pierre FARA aux guitares. +33 7 82 59 27 11 http://labulleambulente.org/ Brissac Loire Aubance

