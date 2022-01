Éric et Quentin – On ne peut plus rien rire Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Éric et Quentin – On ne peut plus rien rire Caen, 29 janvier 2022, Caen. Éric et Quentin – On ne peut plus rien rire Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

2022-01-29 – 2022-01-29 Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

Caen Calvados Eric et Quentin viennent présenter leur dernier spectacle sur la scène du théâtre à l’Ouest.

Avant de rire, vous êtes vous posé la question de savoir pourquoi vous riez ?

Eric et Quentin tenteront de répondre à cette question existentielle en 1h et pas une minute de plus, car être assis plus d’1h multiplie par quatre le risque de phlébite.

Source : Théâtre à l’Ouest Eric et Quentin viennent présenter leur dernier spectacle sur la scène du théâtre à l’Ouest. Avant de rire, vous êtes vous posé la question de savoir pourquoi vous riez ? Eric et Quentin tenteront de répondre à cette question… https://theatrealouest.com/caen Eric et Quentin viennent présenter leur dernier spectacle sur la scène du théâtre à l’Ouest.

Avant de rire, vous êtes vous posé la question de savoir pourquoi vous riez ?

Eric et Quentin tenteront de répondre à cette question existentielle en 1h et pas une minute de plus, car être assis plus d’1h multiplie par quatre le risque de phlébite.

Source : Théâtre à l’Ouest Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Théâtre à l'Ouest 8 Quai Vendeuvre Ville Caen lieuville Théâtre à l'Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

Caen Caen https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/