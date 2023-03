Éric et Quentin Espace culturel jacques Tati Orsay Destination Paris-Saclay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay

Éric et Quentin 14 bis Av. Saint-Laurent Espace culturel jacques Tati Orsay Essonne

2023-05-12 20:30:00

Espace culturel jacques Tati 14 bis Av. Saint-Laurent

Orsay

Essonne Orsay EUR On peut plus rien rire est un spectacle où l’on rit, mais qui permet aussi d’apprendre plein de choses pour frimer le matin au bureau à la machine à café.



Hâte de vous voir et de passer 1h avec vous !



Eric et Quentin reservation@mjctati.fr +33 1 69 82 60 00 https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR/4EEAAJWLuXgpAA

Catégories d'Évènement: Essonne, Orsay
Espace culturel jacques Tati 14 bis Av. Saint-Laurent Orsay

Orsay Orsay Destination Paris-Saclay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay destination paris-saclay orsay/

