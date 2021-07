Salon-de-Provence Abbaye de Sainte Croix Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Éric et Mona Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Abbaye de Sainte Croix, le jeudi 5 août à 12:00

Le Quatuor Mona et Eric Le Sage se retrouvent à l’Abbaye pour célébrer Mozart et Janáček. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Concerto en do mineur n°24 k 491 Éric Le Sage piano Quatuor Mona Leoš Janáček (1854-1928) Quartet n°2 Intimate letters

35€ en pré-vente

♫♫♫ Abbaye de Sainte Croix Route du Val de Cuech 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T12:00:00 2021-08-05T13:30:00

