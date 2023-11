Éric de Seynes raconte 40 ans de moto au Divan ! Librairie Le Divan Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 22 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer Éric de Seynes, président de Yamaha Motor Europe, à l’occasion de la parution de son livre « Légendaires – D’Agostini à Quartararo, 40 trajectoires au cœur de la moto » aux Éditions Casa.

Au programme : débat, signature et verre amical !

Venez découvrir Légendaires – D’Agostini à Quartararo, 40 trajectoires au coeur de la moto publié aux Éditions Casa

40 personnalités référentes qui ont marqué de leur empreinte l’Histoire de la moto.

Le témoignage et les anecdotes de l’acteur le plus important de la moto en Europe : Éric de Seynes, président de Yamaha Motor Europe, habité par la passion de la moto depuis plus de 50 ans.

Découvrez une édition de luxe numérotée mixant des photos d’époque issues en partie des archives de Moto Revue et des images exclusives d’une centaine de motos et objets signées Bruno des Gayets.

De Giacomo Agostini à Fabio Quartararo en passant par Patrick Pons… des années 60 à aujourd’hui, tout y est : les univers de la vitesse, le motocross en passant par les rallyes, les préparateurs, les techniciens.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : https://tinyurl.com/Legendaires-EricdeSeynes +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Droits réservés