ERIC COURTET INVITE VINCENT COURTOIS La Grande Boutique Langonnet, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T21:30:00+01:00

Cette soirée est une invitation à rencontrer le photographe lorientais Eric Courtet, qui, durant une année, a arpenté les routes du Centre-Bretagne pour porter un regard sensible sur ses habitant.e.s, ses paysages, ses villages. Il invite pour l’occasion un ami, le violoncelliste Vincent Courtois, pour habiller ses photos d’une interprétation musicale tout aussi sensible.

à-côtés

« Quelles sont les raisons qui m’obligent à rouler sur la départementale 769 depuis Lorient, pour remonter vers le nord de la Bretagne ? Qu’est-ce qui me pousse à prendre le volant, le boitier posé sur le siège avant passager, pour bifurquer vers des routes aux bordures incertaines ? Est-ce pour témoigner d’un monde qui s’en va, une désaffection aux volets fermés, aux rideaux tirés ? Est-ce pour saisir des solitudes croisées en chemin, en quête de répit, de silence ? Ou n’y a-t-il pas une intention plus obscure, une intuition souterraine c’est en se remettant au hasard que la vie peut apporter du neuf. »

Eric Courtet

Eric COURTET photographies

Vincent COURTOIS violoncelle

La Grande Boutique 3 rue des Milad 56630 Langonnet Langonnet 56630 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-grande-boutique/evenements/eric-courtet-invite-vincent-courtois »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lagrandeboutique.fr/spectacle/eric-courtet-invite-vincent-courtois/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 97 23 83 83 »}]

Bretagne Centre Bretagne