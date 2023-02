Eric COLLADO dans “Faites vite! Faites vite !” Espace de l’Huveaune, 11 mars 2023, La Penne-sur-Huveaune .

Eric COLLADO dans “Faites vite! Faites vite !”

EUR 22 Période de confinement nécessaire, Eric Collado a créé une véritable armée de joyeuses et joyeux lurons : “Le Régiment des Passoires” !



Inspiré, à la fois drôle et piquant, c’est un verre à la main qu’Eric Collado joue avec les mots, avec lui-même parfois, avec ses amis beaucoup et avec tous ces personnages qui jalonnent son spectacle !



Le temps d’une soirée, il vous convie à un véritable appel au désordre et vous invite à former “Le Régiment des Passoires”.

Qu’il soit métallique ou en plastique, c’est vêtu de votre plus beau couvre-chef, qu’Eric Collado vous donne rendez-vous sur scène !



Mais s’il vous plait “Faites vites… Faites vite…” !







Ouverture des portes 19h00.

Restauration et Bar avant et après spectacle

Soirée musicale gratuite avant et après spectacle

Parking privé et gratuit

L’Attrapeuse de Rêves

Espace de l’Huveaune Chemin Noël Robion La Penne-sur-Huveaune

