Eric Chitcatt et Mr Dogz – Comedy & Groove Boulevard de la Comédie, 28 août 2021, Les Sorinières.

Horaire : 21:00

Gratuit : non 13 € / 10 € Réservations au 07 82 82 86 79 ou sur www.boulevarddelacomedie.fr De l’humour, des covers, des potes, le show déjanté et musical. 2 artistes fous furieux,2 amis de longue date,venus tout droit des cabarets parisiens. “Avant de vous vendre la prestation, il faut bien comprendre l’amitié qui nous lie à ce lieu. Didier Baffou c’est des dizaines et des dizaines de pièces, des centaines d’heures de partage sur toutes les scènes de France, des plateaux d’humoristes et des soirées cabaret à n’en plus finir. C’est juste du boulot pour des centaines d’intermittents depuis plus de trente ans.Pendant trois jours, nous allons vous proposer trois spectacles différents mêlant sketches, chansons, interractivité, humanité et plaisir. Pour construire le show nous allons nous appuyer sur nos trente ans d’expériences communes avec la bande du Carré Blanc, au Point Virgule, chez Michel Drucker, aux Molières (deux quand même)… Vous allez pouvoir chanter, rire et vivre un moment inoubliable. Il est certain qu’à la fin vous allez nous dire que nous sommes de gros malades mais c’est avec coeur et passion que nous venons pour ces trois soirées exceptionnelles.”Eric Chitcatt / Niko Dogs Boulevard de la Comédie 7 Rue de la Petite Meilleraie Centre-Ouest Les Sorinières

