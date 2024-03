Eric Cantona LA CARTONNERIE Reims, samedi 19 octobre 2024.

Depuis son dernier match le 11 mai 1997, où il a échangé son maillot de Manchester United avant de clore sa carrière, Cantona est devenu une figure hors du terrain, plus proche d’une rock star que d’un footballeur ordinaire. Celui que l’on surnomme le « wild boy » ou le « King » a exploré le théâtre, le cinéma, la peinture, la poésie et la photographie, comblant ainsi un besoin profond d’expression. Il se lance aujourd’hui dans une tournée de concerts pour partager ses « émotions » dans des compositions aux accents rock et mélancolique, tantôt en anglais, tantôt en français.Le prolongement d’une œuvre globale, comme extension d’une nécessité absolue de s’exprimer qui le dévore depuis l’enfance et dont le stade n’aura finalement été que la scène inaugurale. Une adrénaline certainement bien proche de celle du sport. Venez le vérifier à la Cartonnerie en octobre prochain.

Tarif : 46.20 – 46.20 euros.

Début : 2024-10-19 à 20:00

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51