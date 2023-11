Cet évènement est passé Éric Bottero et Gopal Amah à la Galerie Vallois Catégorie d’Évènement: ile de france Éric Bottero et Gopal Amah à la Galerie Vallois, 2 novembre 2023, . Du jeudi 02 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

Du 2 novembre au 2 décembre, la Galerie Vallois présente une série d’œuvres en lien avec le Bénin et la notion du sacré de deux photographes : Eric Bottero et Gopal Amah. Eric Bottero, propose une série de photographies noir et blanc prises dans la forêt sacrée de Ouidah, dont certaines imprimées sur feuille d’or. Gopal Amah a quant à lui réalisé un travail en couleur autour des Eguns, les âmes des revenants que l’on célèbre au Bénin au cours de cérémonies où les costumes, chatoyants, occupent une place primordiale. Contact : https://www.galerierobertvallois.fr/modernecontemporain

