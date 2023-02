ERIC BIBB DEAR AMERICA THEATRE PAUL ELUARD, 18 avril 2023, BEZONS.

ERIC BIBB DEAR AMERICA THEATRE PAUL ELUARD. Un spectacle à la date du 2023-04-18 à 20:30 (2023-04-18 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE PAUL ELUARD – BEZONS présente ce concert Rencontrer Eric Bibb, c’est être frappé à la fois par son humilité et sa chaleur. Il n’y a aucune prétention en lui et ses convictions sont basées sur les valeurs du mouvement des droits civiques des années soixante. La musique d’Eric Bibb travaille au service de ce rêve, laissant espérer un nouveau monde. Il nous met au défi de faire mieux, d’atteindre plus haut et de lutter plus fort. Son père, feu Leon Bibb, était un activiste, acteur et chanteur folklorique qui a marché à Selma avec le Dr Martin Luther King. La jeunesse d’Eric Bibb a été plongée dans la scène folk du village, chez lui étaient invités des noms comme Dylan, Baez et Seeger. Il a été profondément influencé par Odetta, Richie Havens et Taj Mahal et a synthétisé tout cela dans son propre style.Eric Bibb est un artiste qui conserve les meilleures traditions du blues d’avant-guerre, tout en développant sa propre œuvre. Le marketing le qualifie de bluesman, mais troubadour est le mot qui le décrit le mieux. Il glisse parfaitement entre les genres tout en construisant des ponts avec les musiciens. Ses collaborations avec Staffan Astner, Glen Scott, Michael Jerome Browne, JJ Milteau, Danny Thomp-son et Habib Koite ont produit une musique à la fois extatique et exquise !

THEATRE PAUL ELUARD BEZONS 162 rue Maurice Berteaux Val-d’Oise

