ERIC ANTOINE GRANDIS UN PEU !. Un spectacle à la date du 2023-04-04 au 2023-05-14 20:00. Tarif : 37.5 52.0 euros. COLISEE ROUBAIX Nord . VERONE PRODUCTIONS (lic 2-116909) présente en accord avec TS3 La représentation prévue le 3 mars est reportée au 23 mars 2023.Les billets du 3 mars 2022 sont valables pour la représentation du 23 mars 2023 à 20H00Les billets du 4 mars 2022 sont valables pour la représentation du 24 mars 2023 à 20H00

Je me demande régulièrement si l’enfant que j’ai été serait fier de l’adulte que je suis devenu. S’il serait heureux de passer un moment avec moi, S’il rigolerait à mes pitreries, S’il serait d’accord avec mes choix, S’il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés, Si j’ai toujours l’innocence de son regard, la sincérité de ses propos, Si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres… Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble !!! » Éric Antoine les catégories 1P et 2P sont en visibilité réduite Réservation PMR:03 20 33 20 17 Votre billet est ici.

