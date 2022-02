Eric Antoine : Grandis un peu ! Cité des Congrès, 24 mars 2022, Nantes.

2022-03-24 Représentations les 24 et 25 mars 2022 à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 30 € à 55 € BILLETTERIES : www.ospectacles.fr, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.comRéservation PMR (Personne à Mobilité Réduite) : 02 40 48 97 30 Représentations les 24 et 25 mars 2022 à 20h

One man show. « Je me demande régulièrement si l’enfant que j’ai été serait fier de l’adulte que je suis devenu. S’il serait heureux de passer un moment avec moi, S’il rigolerait à mes pitreries, S’il serait d’accord avec mes choix, S’il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés, Si j’ai toujours l’innocence de son regard, la sincérité de ses propos,Si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres… Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble !!! »Eric Antoine

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/