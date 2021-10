Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Eric ALEXANDER & Wallace RONEY JR quintet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Eric ALEXANDER & Wallace RONEY JR quintet Sunset & Sunside, 8 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 21h à 23h

Le jeudi 9 décembre 2021

de 21h à 23h

payant

featuring Danny GRISSET Partenaires dans le crime? Non, partenaires de jazz !! Essiet Essiet, le premier choix de Dudli à la basse depuis près de 4 décennies, a partagé des scènes et des studios d’enregistrement d’innombrables fois, dont Danny Grissett a complété la section rythmique. Ils sont ravis d’accueillir pour la première fois le jeune Wallace Roney Jr. et de compléter ce nouveau partenariat avec Eric Alexander, l’un des ténors les plus importants du jazz d’aujourd’hui ! Quand le fils de Wallace Roney croise le chemin d’Eric Alexander. Les étincelles du jazz hard bop made in New-York. Costaud Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/12/artiste/819/7879/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ http://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-12-08T21:00:00+01:00_2021-12-08T23:00:00+01:00;2021-12-09T21:00:00+01:00_2021-12-09T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris