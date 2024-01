ERI, conte musical/théâtre d’ombre et de marionnettes A découvrir en famille dès 3 ans Place Saint-Pierre Mâcon, dimanche 24 mars 2024.

ERI, conte musical/théâtre d'ombre et de marionnettes A découvrir en famille dès 3 ans Place Saint-Pierre Mâcon

Eri a quatre ans, quatre mois et quatre heures. Elle mesure quatre centimètres. Elle peut grimper, sauter, glisser. Mais, à l’inverse des deux mésanges qui l’ont recueillie alors qu’elle faisait à peine la taille d’un grain de riz, elle ne sait pas voler…

L’hiver approche et les oiseaux migrent… Elle aimerait suivre ses proches, s’envoler malgré l’arrivée du givre.

Eri niche en face d’un grand chêne, peut-être que ses immenses feuilles pourraient lui servir d’ailes ?

À vue d’œil, il lui faudrait une bonne moitié d’éternité pour arriver tout en haut de l’arbre… Alors, son courage dans une main et l’écorce dans l’autre, elle démarre la périlleuse ascension…

Un conte musical et initiatique, animé dans des castelets en céramique invite les spectateur.ices à se laisser guider par l’ombre des petits pas d’une enfant en quête d’échappée belle.

Avec Romane Lasserre marionnettiste, Jonathan Chamand chant, contrebasse.

Goûter offert par nos partenaires Eckes Granini à l’issue du spectacle

A découvrir en famille dès 3 ans EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:45:00

fin : 2024-03-24 18:30:00



