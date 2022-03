Ergonomie : de la prévention des risques à la performance d’entreprise Espace Tamarun La Saline les Bains Catégorie d’évènement: La Saline les Bains

Ergonomie : de la prévention des risques à la performance d’entreprise Espace Tamarun, 5 mars 2022, La Saline les Bains. Ergonomie : de la prévention des risques à la performance d’entreprise

Espace Tamarun, le samedi 5 mars à 10:00

ADEQOI démarre l’année par un atelier dédié à l’ergonomie. Une matinée qui promet d’être riche d’informations et d’échanges entre professionnels QHSE, animée par 3 intervenants complémentaires, à ne surtout pas manquer ! Au programme : 9h45 : Café d’accueil 10h00 : Capter l’ergonomie par la « Motion Capture » Présenté par Laurent Thiery, enseignant associé à l’IUT de la Réunion 10h40 : L’ergonomie au service de la performance Présenté par Léo TECHER, gérant de LT Ergonomie 11h20 : Solutions et matériels ergonomiques Présenté par Paul DE FERRIER, gérant de Ergosanté – Région OI Merci de confirmer votre présence par mail à [contact@adeqoi.re](mailto:contact@adeqoi.re) en nous précisant “présentiel” ou “distanciel” Un grand merci à Focalys pour son accueil :) Au plaisir de vous retrouver nombreux ! #ADEQOI #QHSE974 #Focalys

Confirmation de la présence à contact@adeqoi.re en précisant distanciel ou présentiel

Matinée consacrée aux TMS, leurs apparitions, les moyens d’y pallier et de les prévenir Espace Tamarun 8 rue des Argonautes 97434 La Saline les Bains Lotissement Dayot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: La Saline les Bains Autres Lieu Espace Tamarun Adresse 8 rue des Argonautes 97434 Ville La Saline les Bains lieuville Espace Tamarun La Saline les Bains

Espace Tamarun La Saline les Bains https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-saline-les-bains/

Ergonomie : de la prévention des risques à la performance d’entreprise Espace Tamarun 2022-03-05 was last modified: by Ergonomie : de la prévention des risques à la performance d’entreprise Espace Tamarun Espace Tamarun 5 mars 2022 Espace Tamarun La Saline les Bains La Saline les Bains

La Saline les Bains