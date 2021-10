ERGO SUM Espace Béraire, 30 octobre 2021, La Chapelle-Saint-Mesmin.

ERGO SUM

du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre à Espace Béraire

ERGOSUM ——- ### Musique et Magie Un artiste polyvalent, pianiste et magicien, mène de front deux carrières bien séparées. Quand la vie l’appelle à faire un choix, arrivera-t-il à laisser derrière lui une de ses passions ? Un spectacle mêlant musique classique et magie, par Jérôme Damien, pianiste concertiste et illusionniste. De et avec Jérôme Damien | Co-écriture et mise en scène : Samuel Sene | Tout public

Tarif plein : 9 € / Tarif réduit : 4 €

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret



2021-10-30T20:30:00 2021-10-30T21:30:00;2021-10-31T16:00:00 2021-10-31T17:30:00