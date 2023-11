Jobdating « Technologies industrielles » Ergalis Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Jobdating « Technologies industrielles » Ergalis Guyancourt, 30 novembre 2023, Guyancourt. Jobdating « Technologies industrielles » Jeudi 30 novembre, 14h30 Ergalis Participation gratuite – Sans rendez-vous Voici les profils de postes / Formation ou 1ère expérience exigée : • Monteur Ajusteur

• Diplômés CQPM Ajusteur (via AFORP) débutants nous intéressent aussi

• Contrôleurs dimensionnels

• Métrologue

• Contrôleur qualité

• Techniciens d’essais

• Techniciens mesures physiques

• Braseur

• Technicien SAV

• Monteur Assembleur

• Micromécanicien / profils horlogers nous intéressent aussi

• Monteur Câbleur

• Câbleur électronique

• Technicien Electronique

• Electrotechnicien

• Opérateur de fabrication / de production

• Bobineur / couturier

• Tourneur

• Fraiseur

• Technicien de maintenance

• Approvisionneur

• Technicien CAO / Dessinateur projeteur Immeuble Edison – 4ème étage Ergalis 43 boulevard Vauban, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

