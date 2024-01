MIDI NOUS LE DIRA Erdre-en-Anjou, vendredi 12 avril 2024.

MIDI NOUS LE DIRA Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Compagnie superlune vous propose une pièce de théâtre le vendredi 12 avril 2024 à la Pouèze.

Ce jour de juin à Saint-Malo, Najda Kermarrec, dix-huit ans,

attend. À midi, elle saura si elle est sélectionnée pour intégrer

l’équipe nationale Espoirs de football féminin. Pour tromper

l’attente, Najda se filme dans une vidéo #myfutureself comme

elle en a vu sur Youtube dans ce témoignage en forme de

capsule temporelle, elle s’adresse à la femme qu’elle deviendra

dix ans plus tard, lui partage ses inquiétudes et ses espoirs pour

l’avenir.

Elle est aussi guidée par ses aînées elle convoque sa mère,

sa grand-mère et son arrière-arrière-grand-mère, différentes

générations de femmes qui racontent leurs rêves ou leurs

renoncements, transmettent leur histoire.

Informations / réservations

Office de tourisme de l’Anjou bleu

officedetourisme@anjoubleu.com / 02 41 92 86 83

Théâtre de l’Ardoise

Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire officedetourisme@anjoubleu.ocm



L’événement MIDI NOUS LE DIRA Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2024-01-18 par eSPRIT Pays de la Loire