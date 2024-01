THÉÂTRE « DIÈTE PARTY » DE LA COMPAGNIE JUGAAD – LA POUËZE Théâtre de l’Ardoise Erdre-en-Anjou, samedi 27 janvier 2024.

Théâtre « Diète Party » de la compagnie JUGAAD au théâtre de l’Ardoise à la Pouëze (Erdre-en-Anjou), le samedi 27 janvier 2024 au profit de l’association Saint O Solidarité.

Comédie « Diète Party » de Frédéric Sardou et mise en scène par David Ropars.

Synopsis

Pour revaloriser l’image de la société, la DRH d’une entreprise exige que ses commerciaux

perdent du poids. Patrick, Sheila, Lili et Claude, craignant un dégraissage, acceptent de se soumettre à cette dictature de l’apparence.

Ils auront une semaine pour perdre leurs soi-disant kilos superflus.

Mais jour après jour l’expérience bascule… Nos quatre cobayes vont alors vivre

des situations inattendues, incohérentes et loufoques !

Théâtre de l’Ardoise Place de l’Union

Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire compagniejugaad@gmail.com



