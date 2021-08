Riaillé Riaillé Loire-Atlantique, RIAILLE ERDRE AUTO VÉLO VINTAGES – ASSOCIATION SEVE Riaillé Riaillé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

RIAILLE

ERDRE AUTO VÉLO VINTAGES – ASSOCIATION SEVE Riaillé, 10 octobre 2021, Riaillé. ERDRE AUTO VÉLO VINTAGES – ASSOCIATION SEVE 2021-10-10 – 2021-10-10

Riaillé Loire-Atlantique Riaillé Au programme de cette journée organisée par l’association S.E.V.E (Solidarité, Événements en Vallée de l’Erdre) :

– Pour débuter la journée, à 9h, un circuit vélo de 42km sur les communes de Riaillé (étang de la Provostière), Vallons-de-l’Erdre (Bonnoeuvre, St-Mars-la-Jaille), Pannecé et Teillé.

– A partir de 10h, les voitures anciennes prendront la route pour un circuit passant par le Château de Bourmont, avant de se mettre à table lors d’un repas au Château de la Ferronnays à St-Mars-la-Jaille.

– Après un repas copieux, un marché de producteurs vous dévoilera tous ces produits locaux dès 15h, à côté de l’étang de la Provostière. Conditions de participation :

– Venir avec un vélo (électrique accepté) ou un véhicule rétro costumé des années 20, 30, 40, 50, etc…

dernière mise à jour : 2021-08-16

