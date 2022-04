ERDÖWSKY Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

ERDÖWSKY Toulouse, 28 avril 2022, Toulouse. ERDÖWSKY LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

2022-04-28 – 2022-04-29 LE BIJOU 123 Avenue de Muret

Toulouse Haute-Garonne 13 EUR Ici, la chanson tutoie le blues. La poésie croise le fer avec la batterie. La guitare et la clarinette partagent le même langage : celui de l’aventure musicale. Muriel Erdödy (Boudu les Cop’s) et Alexis Kowalczewski (La Trace du Papillon, entre autres) retrouvent la scène du Bijou avec leur projet de poésie rock que nous aimons tant ! Ici, la chanson tutoie le blues. La poésie croise le fer avec la batterie. La guitare et la clarinette partagent le même langage : celui de l’aventure musicale. LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LE BIJOU 123 Avenue de Muret Ville Toulouse lieuville LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

ERDÖWSKY Toulouse 2022-04-28 was last modified: by ERDÖWSKY Toulouse Toulouse 28 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne