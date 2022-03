Erdöwsky Bijou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Erdöwsky Bijou, 28 avril 2022, Toulouse. Erdöwsky

du jeudi 28 avril au vendredi 29 avril à Bijou

### Rock poétique Muriel Erdödy (Boudu les Cop’s) et Alexis Kowalczewski (La Trace du Papillon) retrouvent la scène du Bijou avec leur projet de poésie rock ! Ici, la chanson tutoie le blues. La poésie croise le fer avec la batterie. La guitare et la clarinette partagent le même langage : celui de l’aventure musicale. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net/) ![]() ### Infos pratiques Le 28 et le 29 avril à 21h30

13€ / 9€ / Carnet Pleins Feux

Culture Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T21:30:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T21:30:00 2022-04-29T23:59:00

