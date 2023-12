Cet évènement est passé Rocher à rocher – #11 L’inégalable Erdeven Catégories d’Évènement: Erdeven

fin : 2023-07-03 00:50:00 . Le dimanche 22 octobre à 12h, on se donne rdv sur le parking du Beachbar à l’isthme de Penthièvre pour faire les présentations et expliquer le bon déroulement de cette 11ème édition. La randonnée commencera à 13h à la plage de kerhilio à Erdeven. 10km à parcourir en alternant marche et marche aquatique. Le déplacement se fera en groupe et uniquement en groupe à l’allure du moins rapide. Nous serons attentifs les uns envers les autres pour la sécurité de tous. Équipement: prévoir une combinaison, des chaussons de plage. Durée de la randonnée: 3h Tarif: 25€ Les pâtisseries maisons sucrées ou salées, seront les bienvenues. . Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

