Stage de chant de Haute-Bretagne et repas chanté Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré, 5 mars 2022 09:30, Ercé-près-Liffré. Samedi 5 mars, 09h30, 20h00 Sur place Stage seul : 30 € – Repas seul : 24 € – Forfait repas + stage 50 €. Réservation avant le 24 février sur http://gallotonic.org/ http://gallotonic.org/ En journée stage de chant de Haute-Bretagne. Le soir repas chanté avec un répertoire du pays gallo. 9h30-17h – Stage de chant traditionnel de Haute-Bretagne. Répertoires et techniques propres au chant traditionnel de Haute-Bretagne. Rôle du collectage, transmission. Pratique. Intervenant : Cédric Malaunais Animateur à La Granjagoul, sonneur, gallésant et chanteur de Haute-Bretagne, Cédric est originaire du sud de l’Ille-et-Vilaine. Il pratique le conte, le chant et la musique traditionnels et parcourt le pays gallo afin de recueillir la mémoire orale des anciens. Animateur PCI, il est titulaire du DEM Musiques Traditionnelles du Conservatoire de Rennes. 20h – Repas chanté : Chansons à boire, chansons de table, chansons imagées puisées dans le répertoire traditionnel, interprétées par des chanteurs de tradition reconnus. Le tout autour d’un repas bien de chez nous. Chanteurs invités : Jeanne Lemoine, Olivier Lepage, Chanteurs des Mardis Chanteries, Les Lif’Fredaines. Menu : Kir blanc – 3 toasts – velouté de Butternut crème fraîche – langue de bœuf sauce madère – Duo de fromage – salade – 3 choux caramel au beurre salé – café – boissons : vin rouge, rosé, jus d’orange, eau. Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré 48.25585646457494, -1.5171338348339214 35340 Ercé-près-Liffré Ille-et-Vilaine samedi 5 mars – 09h30 à 17h00

