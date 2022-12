Soirée conte Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré Catégories d’évènement: Ercé-près-Liffré

Soirée conte Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré, 20 janvier 2023 20:30, Ercé-près-Liffré. Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Sur place Tarif : 7 € http://gallotonic.org/, gallotonic@orange.fr, 02 99 23 54 57

Première partie: les conteurs de Gallo Tonic et en deuxième partie Bruno Chemin de Dompierre du Chemin Samedi 20 janvier 2023 : Soirée conte en gallo

Horaires : 20h30

Tarif : 7 €

Lieu : Relais des Cultures à Ercé près Liffré

Description :

Bruno Chemin… de Dompierre-du-Chemin est, d’après ce qu’il dit, né dans les contes. Cet amoureux du gallo, des traditions et du monde rural crée ses histoires en s’inspirant du vécu de chacun et arrose le tout d’humour. Il joue avec le public, rebondit aussi sur l’actualité, improvise, revient à son récit…

Les conteurs de Gallo Tonic : assureront la première partie de soirée et vous donneront peut-être envie de rejoindre notre atelier de conte. Renseignements : Association Gallo Tonic

Téléphone : 02 99 23 54 57

Email: gallotonic@orange.fr

Web: http://gallotonic.org/ Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré Erce Pres Liffre 35340 Ercé-près-Liffré Ille-et-Vilaine vendredi 20 janvier 2023 – 20h30 à 23h30

