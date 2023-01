Concert Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré Catégories d’Évènement: Ercé-près-Liffré

Concert Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré, 3 février 2023 20:30, Ercé-près-Liffré. Vendredi 3 février, 20h30 Sur place 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans et pour les adhérents de Gallo Tonic 02 99 23 54 57, gallotonic@orange.fr, http://gallotonic.org/

Concert avec « Cadence » et Les Lif’Fredaines « Cadence » : Roland Brou et Charles Quimbert, chant ; Roland Conq, banjo quatre cordes ; Thomas Felder, violon et alto

Les Lif’Fredaines et 2 « associées » (Isabelle Chartrain et Agnès Simon)

Renseignement supplémentaire: http://gallotonic.org/

