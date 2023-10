Pommé au profit du Téléthon Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré, 10 novembre 2023 14:00, Ercé-près-Liffré.

Vendredi 10 et samedi 11 novembre 2023

Pommé – Téléthon

Horaires : du vendredi 14h00 au samedi 17h30

Lieu : Relais des Cultures, Ercé près Liffré

Tarif : gratuit

Description :

Animation continue vendredi et samedi : musique, chant, conte, danse, …

Vendredi :

– 14h00 : Epluchage des pommes et fabrication du jus de pomme

– 20h30 : Animations avec les guitares de l’Agora, Gallo Tonic, scène ouverte

Buvette et galette-saucisse

Samedi :

– 11h00 : Conte traditionnel

– 14h00 : Fest-deiz avec Gallo Tonic et scène ouverte

– De 17h00 à 17h30 (en fonction de la cuisson) : mise en pot et vente du pommé

Buvette l’après-midi

Possibilité de réserver des pots de pommé sur place du vendredi à 18h jusqu’au samedi 15h30

Pot de pommé 5 €

Bénéfices reversés au Téléthon

Organisation : Mairie d’Ercé-près-Liffré et Gallo Tonic avec la participation des associations Ercéennes

Renseignements supplémentaires :

Association Gallo Tonic

Téléphone : 02 99 23 54 57

Email : gallotonic@orange.fr

Web : https://gallo-tonic.org/

Le Relais des Cultures, 35340 Ercé près Liffré 48.25585646457494, -1.5171338348339214 Ercé-près-Liffré 35340 Ille-et-Vilaine