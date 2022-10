Veillée chant, musique et conte de Haute Bretagne Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré Catégories d’évènement: Ercé-près-Liffré

Ille-et-Vilaine

Veillée chant, musique et conte de Haute Bretagne Ercé près Liffré, 4 novembre 2022 20:30, Ercé-près-Liffré. Vendredi 4 novembre, 20h30 Sur place Gratuit

Veillée chant, musique et conte de Haute Bretagne Vendredi 4 novembre 2022 : Veillée chant, musique et conte.

Horaires : 20h30

Lieu : Relais des Cultures à Ercé près Liffré (près de la mairie)

Description : chant, musique et conte de Haute-Bretagne

Intervenants : Qui veut et Gallo Tonic

Tarif : Gratuit

Chacun apporte boisson ou gâteau à partager

Renseignements : Association Gallo Tonic

Téléphone : 02 99 23 54 57

Email : gallotonic@orange.fr

Web : http://gallotonic.org/ Ercé près Liffré Relais des Cultures, Ferme du haut Bourg 35340 Ercé-près-Liffré Ille-et-Vilaine vendredi 4 novembre – 20h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Ercé-près-Liffré, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Ercé près Liffré Adresse Relais des Cultures, Ferme du haut Bourg Ville Ercé-près-Liffré lieuville Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré Departement Ille-et-Vilaine

Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erce-pres-liffre/

Veillée chant, musique et conte de Haute Bretagne Ercé près Liffré 2022-11-04 was last modified: by Veillée chant, musique et conte de Haute Bretagne Ercé près Liffré Ercé près Liffré 4 novembre 2022 20:30 Ercé près Liffré Ercé-près-Liffré

Ercé-près-Liffré Ille-et-Vilaine