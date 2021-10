Pommé du Pays de Liffré au profit du Téléthon Ercé près Liffré, 19 novembre 2021 14:00, Ercé-près-Liffré.

19 et 20 novembre Sur place Gratuit

Pommé du Pays de Liffré

Pommé – Téléthon

Vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021

Lieu : Relais des Cultures à Ercé près Liffré (près de la mairie)

Horaires : du vendredi à 14h00 au samedi 17h30

Pommé du Pays de Liffré avec musique, chant et conte.

Programme :

Vendredi 14h00 : épluchage des pommes et fabrication du jus de pomme

Animation continue : musique, chant, conte, danse, tombola, …

Vendredi à partir de 19h : buvette et galettes saucisses, défis, course des lumières, kapla, just dance, karaoké, …

Toute la nuit musique, chant et conte en fonction des envies et des présents

Samedi 11h : contes (scène ouverte)

Samedi à partir de14h, buvette, fest deiz acoustique (scène ouverte).

Samedi à partir de 17h00 (en fonction de la cuisson) : mise en pot et vente du pommé

Possibilité de réserver des pots de pommé sur place du vendredi à 18h jusqu’au samedi 15h30

D’autres animations sont en cours de réflexion

Entrée libre – Pot de pommé 5 €

Bénéfices reversés au Téléthon

Organisation Mairie d’Ercé près Liffré, Gallo Tonic et diverses associations ercéennes.

ATTENTION : en raison des conditions sanitaires actuelles qui évoluent constamment il est préférable de consulter le site Gallo Tonic http://gallotonic.org/

Ercé près Liffré Relais des Cultures, Ferme du haut Bourg 35340 Ercé-près-Liffré Ille-et-Vilaine

vendredi 19 novembre – 14h00 à 23h59

samedi 20 novembre – 00h00 à 17h30

samedi 20 novembre – 17h30 à 18h00