Veillée hommage à Eugénie Duval Ercé près Liffré, 28 avril 2023 20:30, Ercé-près-Liffré.

Description : chant, musique et conte de Haute-Bretagne à partir du répertoire d’Eugénie. Vendredi 28 avril, 20h30 1

Vendredi 28 avril 2023 : Veillée hommage à eugénie Duval.

Horaires : 20h30

Lieu : Relais des Cultures à Ercé près Liffré (près de la mairie)

Description : chant, musique et conte de Haute-Bretagne à partir du répertoire d’Eugénie.

Eugénie Duval, dans les années 1980, se fait remarquer par l’association La Bouèze, qui a pour objectif de promouvoir les traditions orales de Haute-Bretagne. Elle avait une mémoire fabuleuse, elle connaissait de nombreux chants et des contes qu’elle disait dans sa langue maternelle : le gallo. Elle a remporté plusieurs Bogue d’Or. En 1995, Dastum et La Bouèze ont publié un livret-K7 de chants et de contes d’Eugénie.

Elle a fait partie de notre groupe de danseurs en costume et a souvent été présente à nos joutes contées, pommés et autres animations. Elle avait à cœur de faire revivre la culture gallèse, de la partager, de montrer sa richesse.

Eugénie nous a quittés à l’âge de 94 ans, le 18 janvier 2021

Tarif : Gratuit

Chacun apporte boisson ou gâteau à partager

Renseignements : Association Gallo Tonic

Téléphone : 02 99 23 54 57

Email : gallotonic@orange.fr

Web : http://gallotonic.org/

Ercé près Liffré Relais des Cultures, Ferme du haut Bourg Ercé-près-Liffré 35340 Ille-et-Vilaine