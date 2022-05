Promenade urbaine au creux de l’oreille du Parc Pierre Rouzel (depuis le jardin du Colibri) à la Médiathèque, espace intergénérationnel Ercé-près-Liffré Catégories d’évènement: Ercé-près-Liffré

Promenade urbaine au creux de l’oreille du Parc Pierre Rouzel (depuis le jardin du Colibri) à la Médiathèque, espace intergénérationnel, 13 juin 2020 08:00, Ercé-près-Liffré. Samedi 13 juin 2020, 08h00 Sur place gratuit Une promenade urbaine insolite dans les rues de Liffré. A la recherche de nos jardins secrets, de nos fertiles rencontres, laissons-nous guider, pas à pas. À faire librement en baladodiffusion du 13 au 28 juin 2020 dans les rues de LIFFRÉ (35) du Jardin du Colibri dans le parc Pierre Rouzel à la Médiathèque première exploration artistique et urbaine du projet de création Cité Fertile de la compagnie Quignon sur Rue à Liffré dans le cadre de sa résidence mission au sein du Collectif A4 (2017-2020) en partenariat avec le service culturel de la Ville de Liffré et le département Ille et Vilaine (35) avec la complicité des habitants de Liffré et alentours, d’associations locales (Liffr’échange, Curieux de Nature, le Club Photos, Coup de théâtre), le collège, l’école de musique, l’EHPAD, les services municipaux… Une promenade urbaine insolite. Une promenade où l’on met en valeur le(s) vivant(s), le pouvoir du végétal au sein de la cité. Une promenade pour rendre hommage à ce qui pousse, aux belles initiatives des habitants de la ville, aux énergies créatives, pour questionner ce qui fait cité, pour relayer les belles idées et peut-être en semer de nouvelles collectivement… Une promenade construite avec et pour les habitants de Liffré et alentours. Du jardin au bitume, de nos terreaux bouillonnants aux réflexions collectives, laissons l’herbe nous chatouiller le mollet, foulons le macadam trépidant ! A la recherche de nos jardins secrets, de nos fertiles rencontres, laissons-nous guider, pas à pas. Munissez-vous d’un casque et de votre téléphone, MP3… Avant de partir n’oubliez pas de télécharger sur www.quignon-sur-rue.com la bande sonore et le guide. du Parc Pierre Rouzel (depuis le jardin du Colibri) à la Médiathèque, espace intergénérationnel Ville de Liffré 35340 Liffré Ercé-près-Liffré Ille-et-Vilaine samedi 13 juin 2020 – 08h00 à 22h30

