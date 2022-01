Erato – Femke Gyselinck + Elisabeth gets her way – Jan Martens Le Gymnase | CDCN Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Erato – Femke Gyselinck + Elisabeth gets her way – Jan Martens Le Gymnase | CDCN, 22 mars 2022, Roubaix. Erato – Femke Gyselinck + Elisabeth gets her way – Jan Martens

Le Gymnase | CDCN, le mardi 22 mars à 21:00

**ERATO** La musique est une source infinie d’inspiration qui nous aide à exprimer l’indicible. Dans cette courte pièce intime, Femke Gyselinck danse sur Palmistry, Gwilym Gold et Hiatus Kaiyote, faisant fusionner musique et mouvement en une seule voie. **ELISABETH GETS HER WAY** Ce solo de Jan Martens est un portrait dansé de la claveciniste polonaise Élisabeth Chojnacka (1939-2017). Musicienne virtuose, elle est parvenue à bousculer les codes et à contribuer à une redécouverte de son instrument. Jan Martens danse, accompagné d’une bande sonore variée interprétée par la claveciniste, composée d’oeuvres allant de Nyman à Ligeti, en passant par Montague. Dans son interprétation, il tente de rester aussi proche que possible des partitions. Il convoque différents styles de mouvements tout comme les doigts d’Elisabeth slalomaient avec aisance entre différents registres et genres..

10€ / 8€ / 5€

Découvrez deux pièces de deux artistes de la plateforme GRIP Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix Nord

2022-03-22T21:00:00 2022-03-22T22:30:00

